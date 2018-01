Nouvelle acquisition pour D'Ieteren

Le groupe de distribution belge reprend le groupe Rietje, distributeur des marques Audi, Volkswagen et Skoda.

Le groupe D'Ieteren se développe dans les marques du groupe Volkswagen. En effet, l'opérateur belge reprend l'intégralité du groupe Rietje, distributeur des marques Audi, Volkswagen, Volkswagen Utilitaires et Skoda entre Malines et Anvers sur deux sites, à Kapellen et Zwijndrecht, lesquels représentent un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros.

L'an passé, le groupe D'Ieteren était classé au 9e rang des distributeurs européens par ICDP avec un chiffre d'affaires de 3,11 milliards d'euros et 107167 VN écoulés en 2016.