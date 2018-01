Comment Here active sa carte dans l'e-paiement

Le cartographe a profité du CES de Las Vegas pour officialiser ses accords avec la Mastercard, le géant de la transaction de paiement. Ensemble, ils veulent concevoir une approche crédible des solutions dématérialisées.

Alors qu'en France, CarStudio, l'entité d'investissement du groupe Mobivia, scellait son entrée au capital de CarPay-Diem, spécialiste de l'e-paiement, à Las Vegas, Here entérinait son accord avec Mastercard. Ces deux actions presque simultanées viennent confirmer tout l'intérêt que portent les sociétés technologiques aux solutions de paiement dématérialisées, utilisables depuis l'habitacle du véhicule.

Parfois encore au stade de démonstrateur, comme Jaguar Land Rover et Shell outre-Manche, parfois plus matures, à l'instar de Carpay-Diem, qui revendique une compatibilité avec plus de 85000 stations-service en Europe, le paiement dématérialisé se cherche sur le Vieux continent. Une période qui a le don d'attirer les candidats. Le duo Here et Mastercard constitue désormais l'un d'eux. "En combinant leurs expertises et leurs portées, Mastercard et Here Technologies vont pouvoir faire avancer les styles de vie mobiles de façon sûre et transparente", promet Hany Fam, vice-président exécutif en charge des partenariats avec les entreprises chez Mastercard.

Pour les mêmes raisons que les gestionnaires de transports publics et les agences de voyage ne lui sont pas étrangers, Mastercard connaît les constructeurs automobiles. Depuis une demi-décennie, le groupe bancaire collabore avec l'industrie automobile. Ce qui facilitera la création de passerelles avec les ingénieurs de Here. "La technologie de localisation et les paiements électroniques vont transformer notre façon d’accéder aux services au quotidien, se dit convaincu Angel Mendez, VP exécutif et directeur des opérations chez HERE Technologies. Ensemble, ils vont permettre aux personnes, aux entreprises et aux villes de partager des informations pertinentes au bon moment et au bon endroit."

Réduction de la facture matérielle

Chez Here, l'accord a ceci d'intéressant qu'il place le cartographe dans son rôle. "Il manquait l'intégration et nous apportons les services connectés au travers du système d'info-divertissement", explique au Journal de l'Automobile le directeur du développement commercial Monde, Francisco Araujo. Comprendre que le premier cartographe mondial en taux de pénétration entend enrichir sa proposition de valeur à ses clients constructeurs. Mais pas uniquement.

Here et Mastercard pensent détenir la clé d'une nouvelle approche. Au-delà du paiement embarqué, le duo va explorer divers scenarii relatifs au concept de Mobility-as-a-Service (Maas). Et à ce titre, la plateforme ouverte Here Open Location Plateform servira de porte d'entrée aux tiers, qu'ils soient fournisseurs de services logistiques et de mobilité, d'autorité municipales ou d'organismes touristiques. Selon leur contrat et accord, les deux partenaires s’appuieront sur leurs technologies respectives de paiementet de cartographie pour façonner la nouvelle génération de services pour les véhicules connectés.

Pour les gestionnaires d'infrastructures pointe un avantage indéniable, celui de la baisse des coûts de déploiement. Et Francisco Araujo d'expliquer qu'en effet, Here imagine que la maîtrise de la collecte des données de géolocalisation permettra une automatisation du paiement sans nécessiter plus de matériel. Prenons un gestionnaire d'autoroute. Le véhicule enregistrant un passage sur un tronçon d'autoroute, par recoupement de données cartographiques, fera automatiquement le paiement de son ticket. Ce qui vaut aussi pour une station-service : un point sur une carte et un relevé du niveau de carburant déclenchera un règlement. Idem pour les zones de stationnement. Rien de cela ne sera possible sans une architecture solide, la mission de Mastercard.