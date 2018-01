PSA affiche une croissance en trompe-l’œil

PSA a annoncé une hausse de ses ventes mondiales de 15,4%. Un chiffre à mettre en perspective : à périmètre constant, c’est-à-dire sans les ventes d’Opel – Vauxhall, cette hausse se limite à 2,6%. Les ventes en Europe sont venues compenser le très fort recul subi dans une des zones parmi les plus importantes pour le groupe, la Chine et l’Asie du Sud-Est.

Pour PSA, 2017 s’impose comme la quatrième année consécutive de progression des ventes mondiales de véhicules légers : 3,632 millions d'unités ont été écoulées, soit une hausse de 15,4% par rapport à 2016. Des résultats en trompe-l’œil : à périmètre constant, c’est-à-dire sans comptabiliser les ventes d’Opel – Vauxhall, la progression s’avère bien moins flatteuse pour s’établir à 2,6%, soit 3 228 381 véhicules légers. Les deux marques consolidées ont ainsi apporté 403 933 des 485 932 VL supplémentaires écoulés entre 2016 et 2017.

Le groupe, qui doit donc son salut à ses ventes additionnelles, a tout de même pu également compter sur l’engouement non démenti pour les SUV. Ce type de modèle a représenté 23% des ventes du groupe grâce à une gamme de sept nouveaux modèles lancés ces derniers mois, les 3008 et 5008 chez Peugeot, les C3 Aircross et C5 Aicross pour la marque aux chevrons, DS7 Crossback pour DS Automobiles, et enfin les CrosslandX et GrandlandX pour Opel – Vauxhall. Autre levier pour les ventes : la gamme de SUV, dont les commercialisations, à périmètre consolidé, ont atteint un niveau record à 476 000 unités, soit 15% de croissance.

65 % des ventes réalisées sur le Vieux Continent

Un chiffre éloquent permet de comprendre de quelle façon PSA tire sa croissance. En 2017, le groupe, a périmètre consolidé, a écoulé 485 932 VL supplémentaires par rapport à 2016. Dont 450 000 réalisées sur le Vieux Continent. Résultat, 92% de la progression des ventes est à mettre au crédit de la zone européenne. Ce qui n’a rien d’étonnant puisque les volumes additionnels ont été essentiellement apportés par Opel et Vauxhall, quasiment exclusivement concentrées sur l’Europe. PSA réalise donc encore aujourd’hui 65% de ses ventes sur le sol européen.

Ces bons résultats observés sur le continent natal du groupe automobile sont venus compenser le très fort recul subi sur la zone qui était encore l’année dernière sa deuxième région la plus importante : la Chine et l’Asie Sud-Est. En 2017, les ventes se sont écroulées de 37,4% pour passer de 618 352 à 387 302 VL. Chacune des trois marques du groupe a subi ce recul, à commencer par DS Automobiles (-63,1%), dont le renouvellement de la gamme est attendu avec impatience, mais aussi Citroën (-47,3%) et Peugeot (-29,2%).

La région AMI monte en puissance

À cause de ces résultats, la région Chine et Asie du Sud-Est a été reléguée en troisième zone la plus importante pour le groupe, derrière le Moyen-Orient et l’Afrique. Région dans laquelle les ventes ont bondi de 61,4% en consolidé et de 54,5% à périmètre constant, grâce à la bonne dynamique enclenchée par la marque au lion, notamment en Iran, qui comptabilise plus de la moitié des ventes (444 660 unités), et dans une moindre mesure la Turquie et Israël.

Toutes les autres zones dans lesquelles opère PSA ont aussi connu des hausses, même si les volumes restent confidentiels. C’est le cas de l’Amérique latine (+12,1% en constant, à 206 133 unités), de l’Inde et du Pacifique (+31%, à 26 053 VL) et de l’Eurasie (+42,1%, à 14 908 unités).