La Yaris est toujours la voiture la plus produite en France

Une fois de plus, c'est la Toyota Yaris qui a décroché la palme de la voiture la plus produite sur le territoire en 2017. Si elle devance largement trois modèles de chez Peugeot, cette situation pourrait évoluer en 2018 avec la percée spectaculaire de la 3008.

La Toyota Yaris peut plus que jamais s'enorgueillir d'être un véhicule "made in France". D'après les dernières données de cabinet Inovev, c'est en effet ce modèle qui a été le plus produit l'an dernier sur le territoire, avec pas moins de 233 652 exemplaires de Yaris sorties de l'usine d'Onnaing, dans les Hauts-de-France. Et malgré un repli de sa production de 1,8% par rapport à 2016, elle a très largement devancé les productions locales des Peugeot 3008, 2008 et 308.

"C'est la forte baisse de la Peugeot 308 qui a permis à la Toyota Yaris de rester à la première place en 2017", relève Inovev. Si d'une année sur l'autre, la production locale de la Yaris a baissé de 1,8%, celle de la 308 a chuté, elle, de 19,3%. En revanche, avec 212487 véhicules produits, celle de la 3008 a bondi de 162% ! Ce modèle s'est ainsi classé en deuxième position des véhicules les plus produits en France sur 2017, devançant très largement la production de la 2008 (198247 unités).

Autant dire, donc, que la Toyota Yaris pourrait perdre sa première place en 2018. "L'année 2018 sera plus difficile pour la Yaris car la dynamique des ventes de la Peugeot 3008 laisse penser qu'elle pourrait bien occuper la première place cette année", confirme Inovev. Et elle ne doit pas vraiment avoir de craintes par rapport aux marques Renault et Citroën. "Les Renault Clio sont essentiellement fabriquées en Turquie et les Citroën C3 en Slovaquie", poursuit Inovev. Pour ce qui est de la Peugeot 208, elle est surtout fabriquée en Slovaquie.