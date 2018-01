Gamme global access, arme de conquête du groupe Renault

Le groupe Renault est en bonne voie de réussir le plus grand défi qu’il s’est imposé : conquérir l’international. Avec comme levier majeur, sa gamme de véhicules global access.

Avec son plan Drive The Future 2017-2022, Renault se donne un objectif : conforter sa croissance en s’affranchissant de son statut de groupe automobile franco-français et européen. Et, in fine, conquérir l’international. Une ambition qui prend bonne tournure. En 2017, ses ventes hors Europe ont pesé pour 49% de ses commercialisations totales, une proportion à 45% il y a trois ans. Levier principal de cette croissance, une gamme de modèles accessibles, baptisée "global access". Créée en 2004 avec la Logan, elle compte aujourd’hui neuf modèles Dacia, Renault ou Dacia badgés Renaut et accumule les records de ventes.

"Le cap des 10 millions de véhicules a été franchi en 2017, souligne Sylvain Coursimault, directeur monde de la gamme global access. L’an passé, cette gamme a vu ses volumes s’accroître de 13%, à 1,5 million d’unités. Et a donc représenté 40% des ventes mondiales du groupe." 50% de ces ventes ont été réalisées via Dacia, l’autre moitié par les modèles Renault Kaptur ou Kwid, ou Dacia badgés Renault.

Poser les bases d’une expansion internationale

"Global Access est en levier pour réaliser du volume, mais aussi pour nourrir les ambitions du groupe à l’international, reprend Sylvain Coursimault. Cela a commencé avec le rachat de Dacia et de ses véhicules frugaux. La marque, qui ne devait pas forcement être vendue en Europe de l’Ouest, a finalement trouvé son public avec son leitmotiv de l’achat malin." Et voici comment la gamme glisse deux modèles dans le top quatre des VP Renault les plus vendus au monde. La Sandero en première place, le Duster en quatrième.

Et le mouvement s'intensifie. L’ambition du plan stratégique Drive the Future : bénéficier d’une croissance des volumes en dehors d’Europe. Ambition portée essentiellement par la gamme global access et la reprise de certains gros marchés. Etoffée avec les Renault Kwid et Kaptur, la gamme global access poursuit son expansion, hors Europe.

Une porte d’entrée pour la gamme généraliste ?

Ses deux récents piliers ont enregistré des résultats encourageants l’an passé. Kwid, lancé en Inde il y a deux ans, a enregistré plus de 30000 commandes au Brésil avant une expansion prévue en Argentine, en Colombie et au Mexique. Prochaine conquête, la Chine, avec une version électrique, qui sera également proposée en Inde d’ici à 2022. Le Kaptur, dans le Top 4 des SUV de segment C les plus vendus en Russie, en Argentine et au Brésil, sera prochainement lancé en renfort en Inde. Un troisième modèle global access, Crossover plus grand que le Kwid, sera prochainement ajouté à la gamme.

Global Access, première pierre du déploiement d’une stratégie à double marques dans les pays émergents ? Une possibilité non exclue par Sylvain Coursimault. "La gamme global access constitue une base strictement nécessaire pour installer le groupe à l’international et atteindre un volume critique. A partir du moment où, grâce à cette gamme aux volumes conséquents, le groupe atteint une certaine maturité avec un réseau d’investisseurs sérieux et solide, on peut effectivement imaginer à long terme la co-existence dans ces marchés émergents de deux marques du groupe, dont une généraliste, comme c’est le cas en Europe avec le duo Renault-Dacia."

De quoi servir les ambitions élevées du groupe. D’ici à 2022 déjà, Renault ambitionne de quasiment doubler ses ventes par rapport à 2016 sur la région AMI, Amérique et Eurasie, et de les quadrupler en Asie Pacifique.