Trois nouvelles nominations au sein de CFAO

Le comité exécutif du groupe de distribution et d'importation s'est renforcé de trois nouvelles nominations.

A compter du 1er janvier 2018, Koji Minami, 49 ans, est nommé directeur général délégué et membre du conseil d’administration du groupe. Koji Minami a effectué sa carrière au sein du groupe Toyota Tsusho Corporation (TTC) durant vingt-six ans au Japon, en Chine et en Malaisie, principalement au sein de la division automotive.

Koji Minami succède à Toshimitsu Imai, entré dans le groupe en mars 2013 dans le cadre de l’alliance entre CFAO et son actionnaire Toyota Tsusho Corporation (TTC). C'est ce dernier groupe que Toshimitsu Imai rejoint en tant que directeur général pour la région Afrique.

De son côté, Jean-Christophe Brindeau, 55 ans, est nommé directeur général de CFAO Retail. Jusqu'ici, Jean-Christophe Brindeau était directeur des opérations du groupe Ho Hio Hen, distributeur dans les Antilles et en Guyane. De 1992 à 2016, Jean-christophe Brindeau a occupé plusieurs fonctions au sein du groupe Casino dans diverses régions du monde. Il succède à Xavier Desjobert.

Enfin, Elé Asu, 40 ans, est nommée directrice de la communication du groupe en lieu et place de Françoise Remarck-Le Guennou. Diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Strasbourg, Elé Asu a travaillé en France, en Afrique de l’Est et en Afrique centrale en tant que responsable de publications et consultante en communication pour de grands groupes et institutions gouvernementales. De 2006 à 2017, elle a notamment été présentatrice et journaliste économique au sein du groupe Canal+.