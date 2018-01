Les immatriculations de Citroën plombées par la Chine en 2017

Pénalisée par la baisse des immatriculations en Chine, Citroën affiche un bilan commercial en baisse de 7,5 % à 1,055 million de véhicules. Mais la nouvelle stratégie de ventes plus rentables et les lancements de 2018 doivent porter la marque à 1,6 million de voitures en 2020.

Alors que Peugeot affiche des immatriculations en hausse de 10,4 % à l'international pour 2017, Citroën n'affiche pas le même enthousiasme. Les résultats commerciaux du groupe se sont affaissés de 7,5 % pour atteindre 1 055 676 unités à l'international. En cause, le repli majeur de la marque en Chine qui vient ainsi plomber les résultats de vente.

En 2017, les volumes mis à la route sont tombés à 131 821 véhicules contre 250 297 en 2016, soit un effondrement de 47,3%. "Nous sommes évidemment déçus par les résultats en Chine, mais nous avons décidé d'entamer une restructuration de la distribution et de l'assainissement des stocks. Nous en sommes en train de rééquilibrer le volume et la rentabilité et nous sommes confiants. Sur les 4 derniers mois de l'année, en Chine et grâce au lancement du C5 Aircross, nous avons réalisé 42 % de nos volumes annuels", précise Linda Jackson, directrice générale de la marque.

Pour les autres zones géographiques, Linda Jackson préfère voir le verre à moitié plein : "Nous avons réussi en Europe un record de vente et conquis des parts de marché grâce à notre offensive produit : C3, C3 Aircross et Jumpy. D'ailleurs, en dehors de la Chine, à l'international, nous affichons une croissance de 7,5 %. En Europe, nous progressons de 3 % avec 786 000 véhicules et le monde (hors Chine) enregistre une hausse de 3,7 % de nos volumes à 925 000 unités."

Pour autant, l'année 2018 doit porter les nouvelles ambitions de la marque. Chaque lancement sera international et Linda Jackson souhaite toujours une croissance de 30 % des ventes mondiales pour 2020, c'est-à-dire un volume de 1,6 million de véhicules. "Cette croissance doit se réaliser sur toutes les zones géographiques et nos ventes hors Europe qui pèsent 27 % du volume global devront à cette échéance représenter 45 %", poursuit Linda Jackson.

Côté produits, la marque compte sur le lancement de C3 Aircross eau Royaume-Uni dès ce mois de janvier 2018, avant sa commercialisation au Japon et en Chine, sur le C5 Aircross (déjà présent en Chine) en Europe à la fin de l'année et la nouvelle C4 Cactus en Europe vers le printemps.