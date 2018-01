1,2 million de Skoda livrées dans le monde

Pour la quatrième année consécutive, les livraisons mondiales du constructeur tchèque ont de nouveau dépassé la barre du million d'exemplaires en 2017.

Skoda a réalisé ni plus ni moins qu'une année exceptionnelle en 2017. Pour la quatrième année consécutive, le constructeur a en effet livré plus d'un million de véhicules à travers le monde : il en a livré très précisément 1200500, correspondant à une hausse de 6,6% sur 2016.

Et tous les grands marchés du constructeur ont contribué à cette croissance : ses livraisons ont progressé de 5,2% en Europe de l'Ouest (477700 unités), de 2,5% en Chine (325000 unités), de 12,7% en Europe centrale (207100 unités) et de 17,9% en Europe de l'Est hors Russie (41300 unités). Dans la seule Europe de l'Ouest, des croissances à deux chiffres ont été enregistrées en France (27300 véhicules, +18,5%), en Italie (24700 véhicules, +20,3%), en Autriche (24300 véhicules, +17,9%) et en Norvège (8600 véhicules, +11,7%).

Côté produits, les livraisons de la marque ont reposé pour l'essentiel sur ses modèles Octavia, Rapid, Fabia et Superb (voir volumes ci-dessous). "Nos nouveaux SUV Kodiaq et Karoq jouissent tous d'eux d'un grand succès depuis leur lancement", relève aussi Skoda. Sur 2017, le premier SUV a été livré à 100000 exemplaires et le second à 6300. "Nous sommes sur la bonne voie pour réussir à appréhender les changements profonds de l'industrie automobile, conclut Bernhard Maier, patron de Skoda Auto. En même temps, ce succès nous motive pour aller encore plus vite cette année. Et c'est exactement ce que nous faisons avec de nombreux nouveaux produits et des solutions de mobilité qui satisferont nos clients".

Livraisons par modèle de Skoda en 2017 :

Octavia : 418 800 unités (-3,9%)

Rapid : 211 500 unités (-0,6%)

Fabia : 206 500 unités (+2,1%)

Superb : 150 900 unités (+8,7%)

Kodiaq : 100 000 unités

Yeti : 69 500 unités (-27,8%)

Karoq : 6 300 unités

Citigo (vendue seulement en Europe et à Taïwan) : 37 100 unités (-8,8%)

Livraisons par grands régions et/ou pays de Skoda en 2017 :

Europe de l'Ouest : 477 700 véhicules (+5,2%)

Europe centrale : 207 100 véhicules (+12,7%)

Europe de l'Est (hors Russie) : 41 300 véhicules (+17,9%)

Chine : 325 000 véhicules (+2,5%)

Russie : 62 300 véhicules (+12,5%)

Israël : 23 400 véhicules (+14,5%)

Inde : 17 100 véhicules (+31,4%)

Source : Skoda