Skoda France en avance sur son temps

A un an de la fin du plan GO3000, la marque tchèque a pratiquement atteint son objectif. Tous les secteurs d'activité sont au vert et c'est tout un réseau qui en profite. Celui-ci a affiché une rentabilité moyenne de 1,5% en 2017.

Pour la quatrième année consécutive, Skoda a livré plus d'un million de véhicules à travers le monde. 1 200 500 million d'unités pour être tout à fait exact affichant une croissance de 6,6%. La France y a apporté son écot. Désormais 7e marché de la marque tchèque, les immatriculations VN estampillées Skoda ont à nouveau progressé de 13,5% à 26 798 VN. Aujourd'hui, la pénétration de la marque tchèque en France est de 1,3% quand elle était encore en dessous des 1% en 2015, année où le plan GO3000, qui vise l'objectif des 30 000 unités dans l'hexagone, fut lancé.

Dans les faits, nous n'y sommes pas encore mais pour Lahouari Bennaoum, directeur de la marque tchèque en France, c'est tout comme. En effet, avec les prises d'ordre en hausse de 17% en 2017, le total de la marque grimpe à 29 083 unités. "Annoncer un objectif, c'est une chose mais le réaliser et qui plus est avec un an d'avance, c'est autrement plus difficile", s'est-il réjouit. Entre 2015 et 2017, le dirigeant a même précisé que les prises d'ordre avaient progressé de 30% !

Un record sans s'appuyer sur Kodiaq et Karoq…

Le cap des 30 000 immatriculations sera sans doute franchi dès l'exercice en cours. "Nous sommes sereins pour atteindre cet objectif si nous prenons pour base le dernier quadrimestre au cours duquel 11 400 commandes ont été prises", a précisé Gilles Lechevalier, directeur commerce. S'il fut lancé l'an passé, en mars dernier, le Kodiaq, premier SUV de la marque tchèque n'a pas encore donné sa pleine mesure (3 008 VN), quant au Karoq, son vrai lancement a lieu cette semaine. Autant dire que les deux nouvelles stars de la gamme, en attendant un SUV urbain en 2019, devraient, elles aussi, apporter leur écot aux résultats commerciaux de Skoda. Sans oublier également que la gamme se verra renforcer par un facelift de l'Octavia et la présentation de la future Fabia d'ici la fin de l'année.

En attendant, tous les feux sont au vert. Pour Lahouari Bennaoum, la "progression de la marque se fait avant tout sur des canaux sains avec notamment +30% sur celui des sociétés". Celui-ci a dépassé la barre des 10 000 unités fin 2017 à 10 419 voitures et représente même désormais 38% des volumes totaux de la marque. La marque compte d'ailleurs capitaliser sur cet axe en atteignant le nombre de 45 Fleet Center dans l'hexagone avec l'ouverture de 5 centres supplémentaires.

1,5 % de rentabilité

Côté VO, Skoda a fait son trou sur le marché de la seconde main. Avec 28 129 transactions enregistrées, dont 50% réalisées par le réseau, la marque a progressé de 9,5% sur un marché stable (+0,6%). Avec un parc roulant estimé à plus de 300 000 voitures à l'horizon 2020, ce secteur d'activité a de beaux jours devant lui. Les dirigeants l'ont aussi compris. "Le véhicule d'occasion est un axe de développement prioritaire et la poursuite de la professionnalisation du réseau dans ce domaine est en cours", a aussi rappelé Gilles Lechevalier. Dès cette année, le nombre de VO à particuliers doit augmenter de 15 unités par site pour une moyenne nationale de 140 VO par an et par concession.

Un réseau, composé de 143 sites pour 85 investisseurs, qui a terminé l'année avec une rentabilité moyenne de 1,50% contre 0,9%. Les distributeurs ont notamment profité de la hausse du panier moyen de la gamme Skoda. Celui-ci atteint désormais les 26 000 euros contre 22 400, il y a encore deux ans. "En 2015, quand nous lui avons dévoilé le plan GO3000, nous lui avons demandé d'investir, d'être plus présent en marketing, dans la représentation etc…tous n'étaient pas rassurés. Aujourd'hui, nous constatons le résultat : Skoda est une success story", a terminé Lahouari Bennaoum.

Ventes Skoda 2017 par modèles