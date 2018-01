Citroën pilote sa Carte Exclusive

Après Peugeot, Citroën s'apprête à adopter une carte de fidélité virtuelle d'un genre nouveau. Elle est à l'essai durant le premier semestre.

Dans le réseau Citroën, l'heure est à la fidélisation de la clientèle. La marque mesure actuellement la pertinence d'une carte de fidélité virtuelle, inspirée de celle introduite précédemment chez Peugeot. En cas de succès du pilote, elle devrait faire son apparition officielle au cours du premier semestre, a fait savoir Stéphane Salomon, le responsable du marketing CRM & digital de Citroën France, dans la prochaine édition du Journal de l'Automobile.

Du nom de Carte Citroën Exclusive et accessible sous forme d'application mobile, elle est motivée par la "volonté de créer du lien entre le client et l'après-vente", selon Stéphane Salomon. Pour ce faire, la marque s'en sert comme d'un canal de diffusion de coupons, valables à l'après-vente, en priorité. Les clients obtiennent des offres ciblées, en fonction des besoins de la marque ou du concessionnaire. Les véhicules et les accessoires pourraient également être concernés par la suite.

Derrière cette application, on retrouve notamment Akatoa, prestataire confirmé chez Peugeot. L'agence digitale intervient en tant que conseil stratégique et soutien à la conception des offres. Ce sera également le cas chez Citroën. En trois ans d'exploitation du Pass Peugeot, la marque au lion a multiplié par 2,5 ses prises de rendez-vous et augmenté de 30% le montant moyen de ses paniers, selon les chiffres officiels. Des statistiques en partie dues aux taux d'ouvertures des messages. Ils sont supérieurs à 30% pour 5% de clics. En temps normal, les marques ne dépassent que rarement les 20%.