Mitsubishi étoffe les capacités de son L200

Le pick-up de la marque japonaise sera aussi disponible avec une capacité de remorquage de 3,5 tonnes.

Mitsubishi parie plus que jamais sur son pick-up L200. En effet, en plus d'être accessible avec une capacité de remorquage de 3,1 tonnes en quatre roues motrices, il le sera aussi avec une capacité de remorquage de 3,5 tonnes en quatre roues motrices (ces capacités de remorquage s'entendent toutes deux avec remorque freinée).

Autant d'atouts qui s'ajoutent au fait que le pick-up est systématiquement doté du système de maintien de stabilité de la remorque Trailer Stability Assist, ou TSA. Côté nouvelles technologies ? Ici, le L200 peut exploiter notamment le système multimédia Smart Connected Dislay qui est compatible Apple CarPlay et Android Auto (il est inclus d'office avec certaines finitions).

Rappelons que le pick-up de la marque aux trois diamants affiche une charge utile d'un peu plus d'une tonne et est accessible à ce jour en configurations châssis cabine, cabine simple (Club Cab) et double cabine (Double Cab).