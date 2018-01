Nouveau développement pour Car Avenue

Le groupe dirigé par Stéphane Bailly se renforce dans le réseau Citroën en reprenant les trois concessions de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold de Jean Herber. En 2017, Car Avenue a dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Car Avenue a notifié à l'Autorité de la concurrence son intention de reprendre les trois concessions Citroën de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold. Ces trois sites détenus par Jean Herber réalisent un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros et écoulent 900 VN. 70 salariés sont répertoriés au sein des trois concessions.

C'est un nouveau développement pour le groupe dirigé par Stéphane Bailly. En 2017, l'opérateur, présent sur toute la région Grand Est, mais aussi en Belgique ou au Luxembourg, a notamment repris deux concessions BMW/MINI à Nancy et Epinal ou encore les trois sites Mercedes et smart en Belgique, à Liège, Veviers et Eupen.

Car Avenue, 5e membre du classement des groupes de distribution du JA, a écoulé 27000 VN, 19000 VO en 2017, avec 65 sites et 1650 collaborateurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 1 milliard d'euros.

La fiche du groupe Car Avenue issue du Top 100 du Journal de l'Automobile (exercice fiscal 2016)