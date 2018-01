Ford pessimiste sur les chiffres 2017

Ford Motor anticipe un bilan financier moins reluisant que prévu. Le constructeur a publié un bénéfice provisoire ajusté pour 2017 et une prévision de résultat 2018 inférieurs aux attentes des analystes.

Ford Motor se démarque de General Motor. L'agence Reuters rapporte en effet que le directeur financier du groupe de Dearborn, Bob Shanks, a déclaré, lors d'une conférence dédiée aux investisseurs, que la hausse des cours de l'acier, de l'aluminium et d'autres métaux ainsi que la volatilité des devises coûteraient 1,6 milliard de dollars (soit 1,3 milliard d'euros) au groupe cette année.

“Nous ne sommes pas satisfaits de notre performance”, mais “nous sommes enthousiastes quant à notre avenir", a-t-il tenu à rassurer. Le groupe Ford opère des réductions de coûts, mais dont le plein effet ne se fera sentir qu'en “2020 ou plus tard”, a consenti Bob Shanks. Quelques heures avant, le concurrent General Motors avait déclaré que son bénéfice stagnerait sans doute cette année, mais qu'il devrait accélérer en 2019 grâce à une nouvelle génération de pick-up, toujours selon Reuters.

Le président de Ford pour les marchés mondiaux, Jim Farley, a corroboré le propos du directeur financier. Il a notamment déclaré que la structure du groupe “n’était plus en adéquation avec (celle de) son chiffre d'affaires”. Ce dernier a promis de réduire les coûts en limitant le nombre de déclinaisons des modèles à forts volumes, au profit de pick-up et SUV, destinés à des marchés de niche, et en baissant de 200 millions de dollars par an les dépenses de marketing.

Les nouvelles mobilités perdent 300 millions de dollars

Devant les investisseurs réunis, le groupe a également indiqué qu'il commencerait à publier séparément les résultats de ses activités de “mobilité”, telles que celles qui concerne les véhicules autonomes et les services de transport de personnes. Une division pour lesquelles il anticipe une perte de 300 millions de dollars (245 millions d‘euros) en 2017.

Pour 2017, le constructeur s'attend à publier un bénéfice ajusté de 1,78 dollar par action, inférieur aux attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur 1,83 dollar. La firme à l'ovale bleu prévoit néanmoins de payer un dividende exceptionnel de 500 millions de dollars, soit 13 cents par action, au premier trimestre 2018.

Pour 2018, justement, Ford anticipe un bénéfice ajusté compris entre 1,45 et 1,70 dollar par action. Les analystes prévoyaient en moyenne 1,62 dollar.