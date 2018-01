Ferrari aura son SUV

Sergio Marchionne a confirmé que la marque italienne allait compter un SUV dans sa gamme d'ici fin 2019 ou début 2020.

Après Porsche, Bentley et même Lamborghini, Ferrari a "craqué" et va lancer son premier SUV. Sergio Marchionne, le patron de la marque italienne et du groupe FCA, l'a confirmé lors du salon de Détroit. La date de sortie : "Probablement fin 2019 début 2020", a-t-il répondu.

Mais ce ne fut pas la seule annonce "atypique" concernant Ferrari. En effet, l'Italo-canadien a précisé que Ferrari serait le premier constructeur de luxe à construire une voiture sportive électrique à hautes performances. "Je pense que si une super voiture électrique était construite, Ferrari le fera en premier", a-t-il assuré.

"Les gens sont émerveillés par ce que Tesla a fait avec une super voiture. Je ne veux pas minimiser ce qu'Elon (Musk, le P-dg de Tesla, NDLR) a fait, mais je pense que c'est faisable par tous", a ajouté Sergio Marchionne.

Ces nouvelles orientations devraient figurer dans le plan stratégique 2018-2022 de Ferrari attendu au cours du premier semestre en cours et pourrait inclure également des sportives hybrides. La marque au cheval cabré essaie depuis quelques années de diversifier son portefeuille pour accroître ses bénéfices tout en gardant son côté exclusivité qui lui permet de vendre ses voitures à des prix exorbitants.

Ferrari produit actuellement environ 8400 voitures par an, mais n'a jamais exclu une augmentation qui pourrait dépasser les 10000, voire 16000 exemplaires.

(avec AFP)