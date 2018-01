PSA accentue son effort sur l'électrification

En marge du salon de Détroit, Carlos Tavares a indiqué que tous les modèles du groupe auraient une version électrifiée d'ici à 2025.

"Si on nous donne instruction de faire des véhicules électriques, il faut aussi que les administrations et les autorités assument la res­ponsabilité scientifique, avait indiqué Carlos Tavares lors du dernier salon de Francfort. Parce que je ne voudrais pas que, dans trente ans, on ait découvert les uns ou les autres quelque chose qui n‘est pas aussi beau que ça en a l‘air."

Bien qu'il paraisse, au minimum, prudent sur l'électrique, le patron français demeure toutefois rationnel et ne veux pas que le groupe qu'il dirige manque une opportunité. Ainsi, en marge du salon de Détroit, lors du congrès Automotive News, a-t-il a confirmé que l'électrification des marques du groupe allait être intensifiée. En effet, Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall proposeront quarante modèles électrifiés d'ici à 2025. Chaque modèle aura sa déclinaison électrifiée alors que, jusqu'ici, le groupe avait annoncé 50% de sa gamme électrifiée d’ici 2020 et 80% en 2023. La DS7 Crossback Plug-in Hybride va ouvrir le bal en 2019.

Le patron français en a également profité pour rappeler que PSA allait lancer 124 modèles dans le monde au cours des six prochaines années. Carlos Tavares a également précisé que le travail pour revenir sur le marché américain avait débuté. Selon Automotive News, il aurait annoncé que le premier véhicule destiné au marché américain serait en cours de développement, en Europe, par une équipe d'ingénieurs américains.