Carlos Ghosn prône une gouvernance séparée de l'Alliance

Tandis que sa succession alimente toujours les rumeurs, le patron de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi estime que la future gouvernance des différentes marques de son groupe devra être partagée.

En attendant que le groupe désigne son successeur – il est question que cela soit fait d'ici fin février, ce qui permettrait aux actionnaires de valider le nom de l'heureux élu lors de la prochaine assemblée générale prévue le 15 juin –, Carlos Ghosn s'est épanché sur la future gouvernance de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Pour le dirigeant, il ne fait aucun doute que les responsabilités devront être à l'avenir partagées entre les différentes marques avec des représentants distincts.

L'actuel P-dg de l'Alliance a notamment recommandé que "l'on ne mette plus qui que ce soit dans des situations comme ça", à savoir placer à la tête de plusieurs entités de ce géant de l'automobile une seule et même personne. On va "voir des évolutions qui vont dans le sens de responsabilités séparées", a-t-il encore dit. Pour lui, son groupe "a été obligée de le faire à un moment de son histoire" pour se consolider, mais "je pense que cela est intenable à terme".

L'Alliance a revendiqué mercredi, par la voix de son président, la place de premier constructeur automobile mondial en 2017, hors poids lourds, avec 10,6 millions de véhicules vendus.