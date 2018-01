Volvo vise 18 600 commandes en 2018

L'année 2017 s'est terminée sur un record pour Volvo en France avec la meilleure performance enregistrée depuis 1989. Le réseau pourrait atteindre 2 % de rentabilité.



Plus que l’atteinte des objectifs, Volvo France reconnaît une année 2017 exceptionnelle, en ligne avec les objectifs fixés en 2016.





"Notre réel baromètre, au-delà des immatriculations (16 263 unités en 2017), se positionne sur l’état de nos commandes. Or, en 2017, nous avons réalisé 17 100 commandes, en hausse de 11 % par rapport à l’année précédente. Sur ce volume, le réseau a fait sa part et rempli ses objectifs", avance Yves Pasquier-Desvignes, président de Volvo Car France.

La part du constructeur avec le canal des loueurs de courte durée reste maîtrisée (1 976 unités en 2017) et les véhicules de démonstration (3 021 unités), justifiés par les lancements opérés au cours de l’année tels que le XC60.

La bonne nouvelle pour Volvo repose sur la croissance vécue sur le canal des particuliers, de 25 % alors que ce segment de marché n’a progressé que de 5 % au global.

"Sur le marché global, les ventes aux particuliers atteignent 48 % des immatriculations totales. Ce n’est pas très élevé, mais n’oublions pas que le marché des particuliers se transfère plus vers la location qu’il ne baisse. Dans les marques premium, la part des ventes aux particuliers atteint 32 à 34 %. Avec un mix de 29 %, Volvo se rapproche de la référence du premium", poursuit Yves Pasquier-Desvignes.

Ces excellents résultats placent désormais la France comme le huitième marché de la marque dans le monde (+ 3 places en trois ans) et le sicième en Europe au sein de la galaxie Volvo. "Nos indices de satisfaction client sont en hausse, le réseau progresse dans sa mise aux normes, nous pouvons ainsi proposer à notre maison mère un ratio volume-rentabilité et qualité intéressant", affirme Yves Pasquier-Desvignes.

Cet indicateur est également de bonne facture pour le réseau Volvo en France. Mi-septembre 2017, une rentabilité de 1,6 % avait été observée. Compte tenu des immatriculations du dernier trimestre, le président de Volvo Car France envisage pour le réseau entre 1,8 % et 2 % de rentabilité au titre de l'année 2017.

"Le pourcentage augmente, mais aussi le chiffre d'affaires. Il s'agit de véritable création de valeur. Nous recommençons à vendre des voitures à un prix plus élevé (notre panier moyen doit s'élever à 37 000€ environ), mais aussi avec plus d'équipements. Les outils de financement, les valeurs résiduelles sont soutenus, et le mix énergie, vers plus d'hybride, nous aide dans ce mouvement", poursuit le président le dirigeant.

Le financement en hausse

Avec 115 millions d'euros de production en 2017, le financement a largement contribué à la rentabilité du réseau. Désormais, 47 Volvo (VN et VO) sur 100 sont commercialisées avec un financement. "Nos partenariats avec BNP Paribas Personal Finance pour le financement ou même ALD Automotive pour Volvo Fleet Car ont largement soutenu l'activité de nos réseaux", poursuit Yves Pasquier-Desvignes. Un réseau qui d'ailleurs se consolidera à nouveau en 2018. Après les sept nominations de l'an passé, le réseau de la marque suédoise s'étoffera de cinq nouvelles ouvertures (Châlons, Albi, Ajaccio, Valenciennes et Dunkerque) qui permettront au maillage de Volvo de s'appuyer sur 123 sites détenus 53 investisseurs.

L'année 2018 et les lancements du XC 40 et de la V60 (troisième trimestre 2018) vont venir appuyer les best-sellers composés du XC60, V40 et XC90. La filiale française s'est fixé un objectif de 18 600 commandes pour cette année.