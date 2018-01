Le groupe Sofipel poursuit sa diversification avec le VN

Le groupe Sofipel, initialement exclusivement tourné vers l’activité de vente de véhicules d’occasion, poursuit sa diversification avec le véhicule neuf en rachetant la concession Honda de Jean-Yves Guennou.

Sofipel, deuxième distributeur de véhicules d’occasion (VO) le plus important en France avec plus de 15 000 unités écoulées en 2017 via ses cinq sites, affirme ses ambitions. Ambitions qui passent aujourd’hui aussi par la commercialisation de véhicules neufs (VN). Après la reprise du panneau Suzuki en 2013, marque distribuée à Morlaix et Brest, le groupe a acquis au 1er janvier le site Honda de Jean-Yves Guennou situé à Brest.

Avec, comme ambition : écouler 120 véhicules neufs sur l’année, mais aussi dynamiser l’activité VO en exportant son savoir-faire et en créant des synergies. Objectif : commercialiser entre 150 et 200 unités en année pleine.

C’est ce qu’explique Eric Chalier, acheteur du groupe : "Nous souhaitons élargir l’audience d'Honda qui capitalise sur la bonne image de ses véhicules neufs. Nous n’affichons pas d’ambitions chiffrées sur la commercialisation de véhicules neufs, nous travaillons guidés par un opportunisme sain. Nous n’allons pas nous plonger dans le VN pour avoir des marques à tout prix, mais souhaitons travailler celles qui ont une image de marque moins mise en avant mais et avec lesquelles la collaboration est facilitée via un réseau à dimension humaine." Le groupe ne s’interdit pourtant pas de travailler avec des réseaux plus importants.

L’activité de ventes de véhicules neufs représente pour le moment 5 % du chiffre d’affaires total du groupe. Ce dernier s’est élevé à 150 millions d’euros en 2016 grâce aux 15 000 véhicules d’occasion écoulés (+ 3 %) et à la centaine de véhicules neufs Suzuki qui ont trouvé preneur. Le groupe peut aujourd’hui s’appuyer sur une équipe de 220 collaborateurs.