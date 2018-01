Les bons comptes du groupe GCA

Dans une vidéo publiée sur un réseau social, le groupe dirigé par David Gaist revient sur ses résultats 2017 et donne ses objectifs pour l'année en cours. Ceux-ci font état d'un volume VN de près de 17 000 unités.

C'est une façon originale, mais néanmoins moderne de communiquer ses résultats. En effet, le groupe GCA dirigé par David Gaist a publié sur un célèbre réseau social une petite vidéo revenant sur les résultats de l'opérateur en 2017.

Ainsi, nous apprenons que le groupe basé à Cholet (49) a écoulé l'an passé 14 542 VN, 10 892 VO et réalisé un chiffre d'affaires de 472 millions d'euros. Par ailleurs, le groupe emploie 660 personnes et règne sur 45 concessions.

C'est un exercice 2017 particulièrement réussi avec des résultats nettement à la hausse pour le groupe dirigé par David Gaist. En effet, fin 2016, celui qui était encore classé 30e du Top 100 du Journal de l'Automobile avait écoulé 10 016 VN pour un CA de 245 millions d'euros.

En effet, le groupe de distribution a enchaîné les acquisitions l'an passé. L'opérateur a notamment repris les trois concessions Cote Ouest Auto Toyota/Lexus de Nantes, Saint-Nazaire (44) et Redon (35), mais aussi un site Mitsubishi-Kia à Orvault (44), concession LG, et enfin ouvert un site secondaire pour les marques du groupe FCA à Rennes (35).

Présent dans tout l'ouest de la France de Cherbourg à Bordeaux en passant par les Pays de la Loire, la Mayenne, la Sarthe et l'est de la Bretagne, le groupe GCA distribue les marques du groupe Toyota, FCA, Hyundai, Kia, BMW/MINI et Mitsubishi.



Pour cette année, GCA ambitionne d'écouler 16 695 VN, ce qui permettrait au groupe dirigé par David Gaist de faire partie des quinze premiers distributeurs de l'Hexagone.