300 millions d’euros investis dans le site Toyota à Valenciennes

Les investissements de cette ampleur sont plutôt rares dans l’industrie automobile française : Toyota a annoncé une enveloppe de 300 millions d’euros consacrée au site de Toyota à Onnaing près de Valenciennes. Jusqu’à 700 CDI pourraient ainsi être créés.

C’est désormais officiel : à l’occasion de la visite d’Emmanuel Macron sur le site de Toyota à Valenciennes, Luciano Biondo, président de Toyota Motor Manufacturing France, a confirmé une information sortie par Les Echos plus tôt dans la journée, à savoir, un investissement de 300 millions d’euros pour cette usine.

Une somme qui sera employée à l’installation de la plateforme modulaire du constructeur baptisée TNGA pour Toyota New Global Architecture, sur laquelle sont par exemple basés le SUV hybride C-HR et la Prius et Prius rechargeable quatrième génération. C’est sur cette plateforme que seront produit à Valenciennes la Yaris ainsi qu’un nouveau modèle.

Un investissement soutenu par l’Etat et les collectivités

L’Etat participe à cet investissement à hauteur de 4 millions contre 2 millions initialement prévus. Sans oublier l'apport des collectivités locales dont la communauté d’agglomération de Valenciennes et la région Hauts-de-France. Leurs aides sont destinées à la formation, à l'innovation et l'amélioration de la performance environnementale du site, précise Toyota.

Il s’agit d’un coup de pouce non négligeable pour cette usine, créée il y a 17 ans et qui a reçu depuis 1,3 milliard d’euros d’investissement dont 610 millions à son démarrage.

700 emplois créés

Conséquence directe de cet investissement massif : la création de près de 700 emplois sur ce site de 3 900 collaborateurs. 300 de ces nouveaux embauchés le seront en CDI dès cette année. Devraient s’ajouter 400 CDI supplémentaires une fois que la pleine capacité maximale de production sera atteinte.

En termes de production, ce site, qui dépassé le cap symbolique des 3 millions d’unités fabriquées en juin 2016, avec un rythme annuel de 1 020 Yaris produites par jour, devrait pouvoir assembler près de 300 000 unités par an contre environ 240 000 actuellement.