Je vends votre auto s'installe à Vernon

Le réseau compte désormais 14 agences à travers la France et ambitionne d'atteindre la barre des 50 sites à l'horizon 2020.

Le réseau Je vends votre auto poursuit son développement à travers toute la France. En effet, après avoir ouvert deux sites à Aubagne (13) et Colmar (68) en fin d'année dernière, l'enseigne prend aujourd'hui ses quartiers à Saint-Marcel (27), petite localité située près de Vernon.

Cette nouvelle agence sera gérée par Hecham El Ouafi, passionné d'automobiles et devenu spécialisé dans l'achat-vente de véhicules. Cela tombe bien, c'est le genre de profil que recherche Je vends votre auto pour développer son réseau.

Pour rappel, le concept est un réseau d'agences spécialisé dans la transaction automobile de VO. Le but est de gérer par délégation la vente de véhicules de ses clients à d'autres particuliers. Un concept inspiré du principe du dépôt-vente et des services d'une agence immobilière qui se décline en plusieurs formules : le dépôt-vente virtuel, la reprise éclair et autres prestations complémentaires.

Créé par Frédéric Chaves et Estelle Gomez, Je vends votre auto.com ambitionne d'atteindre les 50 agences à l'horizon 2020. L'an passé, l'enseigne a franchi la barre des 900 véhicules vendus.