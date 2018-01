CO2 : les VP neufs toujours plus vertueux

Le dernier rapport de l’Agence européenne pour l’Environnement (AEE) met en lumière les progrès réalisés en termes de baisse d’émissions de CO2 des véhicules particuliers (VP) neufs vendus sur le Vieux Continent en 2016. Si la plupart des constructeurs ont suivi la tendance baissière, les Français sont restés les constructeurs les plus vertueux.

2016 a été synonyme de progrès sur le plan du niveau moyen d’émissions des VP neufs vendus au sein de l’Europe. L’AEE vient tout juste de faire part de ses observations. Ainsi, en 2016, les modèles particuliers neufs vendus sur le Vieux Continent émettaient en moyenne 118,1 g/km de CO 2 , soit 1,5 g/km de moins par rapport à 2015. Sur les dix dernières années, ce grammage moyen a chuté de 27 %.

Chacun des membres de l’Union européenne a vu le grammage moyen de CO 2 des VP neufs écoulés reculer en 2016. L’Estonie est l’unique pays dont les émissions de CO 2 des VP neufs vendus excédaient les 130 g/km, à 133,9 g/km. La Lettonie (128,9 g/km) et l’Allemagne (126,9 g/km) ont complété le Top trois des mauvais élèves européens. En haut du tableau, le Portugal (104,7 g/km), suivi à égalité des Pays-Bas et du Danemark (106 g/km). Au Pays-Bas, les véhicules particuliers neufs à moins de 50 g/km ont représenté 5,7% des ventes totales, soit la proportion la plus importante d’Europe. Dans le cas du Danemark, l’AEE explique cette performance par le succès des petits modèles.

Les VP Diesel neufs moins émetteurs de CO2 que les essence

Les modèles thermiques ont représenté 96,5 % des modèles vendus, dont 49,5 % de Diesel. Ces derniers rejetaient en moyenne 116,8 g/km contre 119,5 g/km. Pour rappel, cette moyenne atteignait 161,3 g/km il y a dix ans. Ce rapport de l’AEE montre ainsi que les VP neufs essence sont restés plus polluants, en termes de CO 2 , que les Diesel. Ainsi, le niveau moyen des émissions des essence a été constaté à 121,7 g/km en 2016. Ce chiffre enregistre toutefois une baisse chaque année : il était de 164,9 g/km il y a dix ans.

Enfin, la proportion de véhicule hybrides et électriques est restée stable en 2015 et 2016 pour atteindre un peu plus de 1 %. L’AEE n’a toutefois pas distingué dans ses calculs les véhicules électrifiés de ceux carburant aux énergies alternatives (GPL, GNV, Super éthanol E85). Résultat, le grammage moyen de CO 2 de ces véhicules particuliers neufs dits "propres" (3,2 % de pénétration) s’est limité à 87,2 g/km en 2016 contre 151,1 g/km en 2006. Un très fort recul à mettre au crédit de la montée en puissance des modèles électrifiés.

Les constructeurs sur le bon chemin

Tous les constructeurs ayant commercialisé plus de 100 000 VP en 2015 ont réussi à faire baisser ou, au pire, maintenir le niveau moyen d’émissions de CO 2 de leurs VP neufs vendus. Tous sauf Suzuki. Avec une mention spéciale pour les Français qui ont enregistré les meilleurs niveaux. A commencer par Peugeot, dont les rejets de CO 2 des VP neufs se sont limités à 102 g/km en 2016, tandis que ceux de Citroën ont reculé de 3 g/km, à 103 g/km. La troisième place des constructeurs les plus vertueux est à attribuer à Renault avec une moyenne de 105 g/km, contre 106 en 2015.

A noter également les très bons résultats obtenus par Jaguar Land Rover (-14 g/km, à 150 g/km) ou encore Kia et Dacia (-6 g/km, soit respectivement 132 et 117 g/km). Malgré leurs efforts, Jaguar Land Rover et Kia sont restés les constructeurs le plus polluants avec respectivement 150 et 132 g/km. Hyundai n’a pas fait beaucoup mieux avec 131 g/km.

Source : AEE

Chiffres élaborés sur le périmètre Europe des 28