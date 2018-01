PSA chercherait à établir son siège américain à Atlanta

Après avoir lancé son application Free2Move à Seattle et Portland en octobre dernier, le Français chercherait à implanter son siège américain dans la région d'Atlanta.

Même si cela ne semble pas être le dossier le plus urgent de Carlos Tavares, l'implantation de PSA aux Etats-Unis se précise. En effet, après avoir lancé son application Free2Move en octobre dernier dans l'Oregon (Seattle et Portland), en offrant les services de Car2Go, ZipCar, Spin, LimeBike et Ofo, le Français serait en train de prospecter, selon nos confrères d'Automotive News, dans la région d'Atlanta (Géorgie) pour installer son futur siège nord-américain. Le groupe aurait même déjà lancé des recrutements. Rappelons que Mercedes et Porsche sont également installés dans la zone.

Si, pour l'heure, PSA se concentre sur Free2Move, qui gagnera d'ailleurs de nouveaux services cette année comme, notamment, la location, Carlos Tavares a confié, à l'occasion de l'Automotive News World Congress en marge du salon de Détroit, que le groupe travaillait déjà sur des véhicules à destination des USA. PSA, absent de ce marché depuis 1991, pourrait reprendre les ventes d'ici à 2026, croit savoir le journal américain.