Vroomly boucle une levée de fonds auprès de Via ID

Deux ans après sa création, Vroomly s'est rapproché de Via ID pour lever 2 millions d’euros. Grâce à l’accélérateur de start-up spécialisé dans les nouvelles mobilités, le comparateur de garages espère dynamiser son développement.

Vroomly veut passer la seconde. Le comparateur de garages vient de clôturer une levée de fonds de 2 millions d’euros auprès de Via ID, accélérateur de start-up du groupe Mobivia (Smoove, Drivy, Heetch, etc.). Ce tour de table devrait aider le pure player à accélérer son expansion en France, puis en Europe, dès 2019. Vroomly entend également développer son offre de services et ses partenariats dans "le domaine de la mobilité".

"Nous sommes ravis de pouvoir bénéficier du soutien de Via ID. Leur approche résolument innovante de la mobilité colle parfaitement avec la vision de transparence que nous voulons installer sur le marché de l’entretien auto. Cette levée va nous permettre d’accélérer notre développement, et c’est très important pour nous de pouvoir profiter de l’expérience et de l’accompagnement de Via ID", souligne Alexis Frerejean, CEO et co-fondateur de la start-up.

Créée en octobre 2016, Vroomly s’appuie sur un estimateur capable de donner à l’automobiliste instantanément le "juste prix" d’une intervention sur son véhicule grâce à une base de données créée avec plus de 700 garages partenaires. Au total, ce référentiel prend en compte plus de 20 millions d’interventions sur plus de 23 000 types de véhicules.