La Turquie automobile exporte toujours plus

La production automobile turque a atteint 1,9 million d'unités en 2017 et 77 % de celles-ci ont été exportées vers l'UE.

Bien que la Turquie ne soit pas intégrée politiquement à l'Europe, elle l'est industriellement. En témoigne la production automobile à destination de la France notamment. En effet, notre pays est le troisième plus gros marché d'exportation pour la Turquie.

Il faut dire que, par exemple, la grande majorité des Renault Clio vendues sur notre territoire y sont produites. En 2017, la Turquie a exporté 2,9 milliards de dollars vers la France, soit une hausse de 16,5 %. Un montant qui représente 10 % de l'ensemble des exportations turques en matière automobile.

Evolution des exportations automobile turques vers la France (en milliards de dollars)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2,3 2,4 2,4 2,1 2,5 2,9

Source : TIM

Sur ce montant de 2,9 milliards, les VP représentent 1,47 milliard, les équipements 647 millions, les VUL 406 millions, les Bus 267 millions, les tracteurs et semi-remorques 121 millions et, enfin, les motos et vélos pèsent 2 millions.

L'Allemagne est en tête du classement en représentant 17 % des exportations et l'Italie est à la deuxième place avec 12 %. D'une manière plus large, la Turquie automobile exporte à 77 % dans les pays de l'UE. Il faut dire que la Turquie a produit 1,9 million de véhicules en 2017, se classant ainsi au 14e rang planétaire. Renault, Peugeot, Fiat, Ford, Hyundai, Mercedes ou encore Toyota disposent de site de production dans le pays.