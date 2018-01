Identicar s'accapare 50 % du marché 2017 de la complémentaire auto

En 2017, le Club Identicar a enregistré 500 000 nouvelles adhésions, soit la moitié du marché du gravage antivol et des assurances complémentaires auto recensé par Argos.

Le club Identicar vient de franchir une nouvelle étape en 2017. Près de 500 000 nouvelles adhésions ont été enregistrées au cours de l'année passée, ce qui porte la part de marché de la société de services au-delà des 50 %. Un record d'adhésions puisque le portefeuille global du club Identicar comprend désormais 820 000 membres.

Le Club Identicar, lancé en 2015, réunit une communauté d'automobilistes issue, à l'origine, de la Complémentaire auto créée en 1997. Si le fonctionnement repose sur le principe des automobiles clubs, la force d'Identicar est d'avoir construit son business model avec les concessionnaires partenaires. Le développement s'est ainsi appuyé sur 22 groupes de distribution et 25 concessionnaires.

"Ces nouveaux partenariats montrent la pertinence d'un modèle vertueux aussi bien pour nos distributeurs que pour les membres. Les services du Club Identicar sont utilisés quotidiennement et le taux de renouvellement moyen de nos abonnés dépasse les 70 %", précise David Tuchbant, président du groupe.

Le partenariat repose sur un principe simple : le concessionnaire propose une adhésion (comprenant un gravage antivol) à un particulier lors de la vente d'un véhicule neuf ou d'occasion, dont le tarif oscille entre 120 € et 300 € TTC. Ce recrutement est bien sûr rémunéré et Identicar prend ensuite le relais pour fidéliser et renouveler les années suivantes. Mais le concessionnaire n'est pas uniquement gagnant la première année puisque l'objectif d'Identicar est de faciliter le retour dans l'atelier du professionnel les années suivantes.

Et ça marche, puisque selon Jonathan Tuchbant, directeur marketing de la société, huit clients membres du Club Identicar sur dix reviennent au service après-vente du concessionnaire pour faire entretenir leur véhicule, mais aussi pour la carrosserie. En effet, lors d'un sinistre, la plateforme Identicar prend les devants de l'assureur du particulier afin d'orienter immédiatement le véhicule et éviter qu'il ne soit détourné dans un garage agréé.

Identicar s'est fixé un objectif d'un million de clients actifs en 2020.

