La Golf 8 se précise

Dans 75 semaines, la huitième génération de la compacte VW sera une réalité. La marque entame une nouvelle étape dans la conception après avoir choisi les fournisseurs.

Bien que VW ait la tête à l'électrique et à la gamme I.D., elle n'en oublie pas pour autant sa compacte star avec plus de 35 millions d'exemplaires vendus depuis 1974. Pour cette 8e génération de la Golf, dont la production débutera dans 75 semaines, le constructeur a annoncé avoir investi 1,8 milliard d'euros.

VW avait ainsi réuni 180 hauts dirigeants des 120 principaux fournisseurs, qui permettent notamment de sortir 2 000 unités par jour de l'usine de Wolfsburg. Pour la prochaine, 80 % des fournisseurs actuels seront à nouveau présents : "C'est un signe fort de fidélité mutuelle, qui crée un climat de confiance et garantit une plus grande sécurité pour la planification", a expliqué Ralf Brandstatter, membre du directoire de VW en charge des achats.

L'heure du développement final a sonné, les préséries vont commencer à prendre la route. "La prochaine Golf fera entrer Volkswagen dans l'ère des véhicules entièrement connectés, dotés de fonctions de conduite autonome élargies", a indiqué Karlheinz Hell, directeur des modèles compacts à l'échelle du groupe VW. "Avec de multiples logiciels embarqués, elle sera constamment en ligne et ses systèmes d'assistance et son tableau de bord digital deviendront une référence au niveau de la connectivité et de la sécurité", a-t-il conclu.

Rappelons qu'à fin novembre 2017, la Golf totalisait 445 206 immatriculations en Europe (-2 %). Elle reste, et de loin, le premier modèle vendu sur notre continent. Le podium est complété par la Clio (298 990 unités) et la Polo (255 370 unités). Bien que les SUV semblent avoir pris le pouvoir dans les têtes, le premier d'entre eux dans le classement n'est que 6e et il s'agit du Qasqhai avec "seulement" 230 860 unités.