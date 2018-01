Quand le véhicule autonome donne la parole aux Français

Ce 27 janvier 2018 sera organisé un débat public dont le thème central sera l'automatisation des transports terrestres et aériens. Un événement sans précédant qui rassemblera 500 citoyens français.

Le véhicule autonome est une révolution, il doit appartenir aux citoyens. En substance, voilà la motivation première du think tank de la mobilité, Forum Vies Mobiles, co-organisateur d'un débat public inédit dont le thème sera l'intégration des véhicules autonomes terrestres et aériens dans le quotidien des Français, ce 27 janvier 2018. Au total, 500 personnes, réparties équitablement sur cinq territoires, vont animer les échanges.

Recrutés par voie de presse et Internet, ils représentent la mixité française. Aucun expert en mobilité ne fera partie des groupes de citoyens afin de conserver une objectivité. Informés en amont par les supports de communication des collectivités locales partenaires de l'événement, ces invités vont discuter de la définition d'un véhicule autonome, de son déploiement, de sa contribution ou encore de son impact sur les habitudes de déplacement et du cadre réglementaire à mettre en place.

Des groupes de partage ont déjà été animés aux Etats-Unis. Ils ont inspiré à Forum Vies Mobiles l'organisation de ce projet, qui cependant a cela d'inédit que jamais les débats n'avaient pris un tournant public. Une initiative française qui sera scrutée de près par les instances européennes. Celles-ci souhaitent en effet d'ores et déjà dupliquer le modèle dans d'autres Etats membres.

Avec la contribution de Missions Publiques, l'agence spécialisée dans l’organisation de débats citoyens, les rencontres se tiendront à La Rochelle, Rennes, Sophia Antipolis, Toulouse et à Conflans-Sainte-Honorine (78) pour ce qui a trait à l'opinion de l'Ile-de-France. Parmi les partenaires, on trouve des références telles que le ministère de la Transition écologique et solidaire, les sociétés Airbus, Allianz et Kéolis, mais également l'institut de recherche Léonard ou encore le salon Autonomy. Les résultats des enquêtes menées sur place seront dévoilés en mars, à l'occasion du festival inOut, à Rennes (14-18 mars 2018).