Le groupe Colin s’attaque aux VO vendus entre particuliers

Via sa plateforme de rachat de véhicules d’occasion Youpicar, le distributeur automobile Colin compte bien accroître sa présence sur un marché encore largement dominé par les ventes entre particuliers.

Alors que le marché du véhicule d’occasion a atteint en 2016 des records à 5,6 millions d’unités écoulées, les professionnels font toujours le même constat. En effet, leur part du gâteau reste faible puisque 2/3 des transactions sont effectuées entre particuliers. Le distributeur automobile Colin veut exploiter tout le potentiel de ce marché et se créer un levier supplémentaire d’approvisionnement avec son nouvel outil : sa plateforme de rachat de véhicules d’occasion en ligne.

Baptisée "Youpicar", elle accompagne le particulier qui souhaite vendre son véhicule d’occasion, de son estimation à l’offre de rachat ferme en passant par l’expertise du véhicule, son rachat et son paiement. Quasiment tout en ligne.

" Aujourd'hui, le modèle économique de la distribution automobile est très structuré et les clients répondent positivement mais nous devons éviter de nous faire attaquer par un nouvel entrant", explique Edouard Colin, président du groupe Colin.

Le projet initié il y a un an, a nécessité le croisement de plusieurs bases de données internes et émanant d'Autovista.

"Toute la difficulté de la reprise en ligne consiste à ne pas proposer une offre de rachat surestimée pour ensuite descendre le prix. Nous souhaitons être le plus juste possible et qu'au final le prix final soit très proche de l'offre afin de ne pas décevoir le client", poursuit Edouard Colin.

La promesse d'un VO acheté en 24 heures

Depuis le site Internet ou son mobile, l’automobiliste obtient une estimation de son véhicule en renseignant son immatriculation ou en fournissant les informations de base (mois et année de première mise en circulation, marque et modèle). L’offre de rachat ferme est délivrée lorsque l’automobiliste fournit un descriptif de l’état de son véhicule. Un expert indépendant mandaté par Youpicar vient examiner gratuitement le véhicule du client à l’heure et sur le lieu qu’il souhaite aussi bien au travail qu’à domicile, en semaine ou en weekend. Pour réaliser cette expertise, Youpicar s'appuie sur le savoir-faire de monspécialisteauto.com.

A l’issue de cette rencontre, l’ensemble des informations fournies en ligne par le vendeur sont vérifiées, l’offre de rachat ferme confirmée, ou non. Après cette confirmation, un dernier rendez-vous est fixé pour effectuer la transaction : le véhicule est récupéré par Expédicar, partenaire de Youpicar, la signature du certificat de vente déclenche l’ordre de paiement sécurisé par virement via la Banque Populaire. Avec sa plateforme, le groupe Colin promet le rachat d’un véhicule d’occasion en vingt-quatre heures.

Aujourd'hui les véhicules repris (une cinquantaine par mois avant d'attaindre un objectif de 100 mensuel) sont revendus en partie en concession et le reste part aux enchères grâce au partenariat avec BCAuto Enchères. Mais dès le printemps, Youpicar servira également de site de vente pour des voitures à prix dégriffés. Très vite, un site physique badgé Youpicar, viendra compléter le dispositif.