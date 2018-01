Sur les huit candidats de cette première promotion, trois rejoindront les équipes du groupe Hamon à Saint-Brieuc (22).

La GNCO Academia sur de bons rails

Le programme mis en place entre le groupement du réseau Opel et Auto Consultant pour recruter et former des commerciaux pour les opérateurs de la marque est lancé : 8 candidats rejoindront les concessions Opel d'ici peu. Avec un CDI à la clé.