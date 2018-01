Deux nominations à la communication de BMW France

Suite aux départs de Patrick Lucas et d'Adeline Noinet, Pierre-Alexandre Cornillon et Pierre Bedhome deviennent responsables de la communication produits de BMW Group France.

En ce début d'année, la direction de la communication BMW Group France évolue. Fidèle au constructeur munichois depuis quarante ans et après avoir accompagné la filiale française de BMW Group depuis quasiment sa création, Patrick Lucas fera valoir ses droits à la retraite à la fin janvier. Au même moment, Adeline Boinet quittera elle aussi la société pour se consacrer à un projet personnel en dehors de l'industrie automobile.

En conséquence, Pierre-Alexandre Cornillon et Pierre Bedhome sont promus, et deviennent responsable de la communication produits. Le premier nommé succède à Patrick Lucas et s'occupera principalement de la communication de BMW, BMW M, BMW Classic ainsi que de toute la partie technologique. Agé de 30 ans et diplômé d'un Master de l'ESC Clermont-Ferrand, Pierre-Alexandre Cornillon a intégré les équipes de BMW France il y a sept ans en tant que chef de produit avant d'être promu responsable marketing pour les ventes entreprises et occasions.

Pierre Bedhome (27 ans) prend quant à lui la relève d'Adeline Boinet sur le périmètre MINI, BMW Motorrad, BMW i et, lui aussi, technologique. Ce dernier a effectué deux stages au sein de BMW Group France, dont un à la direction de la communucation. Titulaire d'un Master de la SKEMA Business School, il a débuté sa carrière chez Toyota France en tant que chargé de communication "Business Plus" puis en tant que conseiller de gestion.