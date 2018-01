BMW et Daimler proches d'une fusion de leur autopartage ?

DriveNow et Car2Go pourraient parvenir à une fusion de leurs activités, d'après une information de l'agence Reuters. Il en découlerait une société unique à l'actionnariat partagé.

D'une hypothèse, cela deviendra bientôt une réalité. Selon les informations de l'agence Reuters, glanées auprès d'un cadre du groupe munichois, BMW et Daimler sont tout proches de fusionner leurs services d'autopartage respectifs, DriveNow et Car2Go. Une affirmation démentie par Stuttgart. Toujours est-il que nos confrères du quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung vont jusqu'à rapporter que l'accord pourrait être entériné dès le mois prochain.

Le projet de fusion qui se profile prête à BMW et Daimler, DriveNow et Car2Go la volonté de fonder une seule entité, dont ils seraient les actionnaires majoritaires. Les deux marques perdureront en partageant les ressources technologiques. Une vision qui prouve un peu plus la difficulté de rentabiliser les services d'autopartage. A titre d'exemple, souvenons-nous qu'en 2016, en Italie, les pertes se sont élevées à 5 595 € chez DriveNow et à 4 638 € chez Car2Go.

A ce jour, Car2Go, qui a été lancé en 2008, revendique14 000 exemplaires de smart dans 26 villes d'Amérique du Nord, d'Europe de l'Ouest et en Chine. Quant à BMW, DriveNow, qui est cofinancé par Sixt depuis son lancement en 2011, recense 6 000 véhicules dans neuf grandes villes européennes.