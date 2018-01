Le groupe Lamirault inaugure le centre Alpine Rédélé

C'est jeudi dernier à Brie-Comte-Robert (77) que l'opérateur a inauguré le premier site de France dédié à la célèbre marque de sport française. Douce ironie de l'histoire, les locaux de la nouvelle concession ont été relocalisés sur les restes de l'ancienne carrosserie Chappe et Gessalin, là où les premières Alpine A106 étaient assemblées…

S'il y a un groupe de distribution à qui revenait l'honneur d'inaugurer le premier Centre Alpine de France, c'est bien le groupe Lamirault. Passionné d'automobile et d'histoire automobile, Olivier Lamirault, qui avait repris en 2015 les concessions Renault Jean Rédélé de Melun et Brie-Comte-Robert (77), ne pouvait manquer l'occasion de rendre hommage à celui par qui toute l'histoire d'Alpine a commencé.

C’est en effet Jean Rédélé qui a transmis à Olivier Lamirault cette passion pour Alpine, et l'opérateur, et il "n’était pas envisageable de manquer cette occasion de s’approprier cette concession briarde au passé mémorable". C’est donc en toute logique que l'opérateur a choisi de ressusciter la distribution d'Alpine sur les vestiges de la carrosserie Chappe et Gessalin, à Brie-Comte-Robert (77), à l'endroit même où les premières Alpine A106 étaient assemblées en mécanique.

A l'occasion de cette inauguration, 310 personnes, un autre signe, décidément, avaient fait le déplacement. Et là encore, l'Histoire de la marque et du sport automobile était convoquée : en effet, on a pu y croiser entre autres les pilotes Jean Vinatier, Bernard Darniche, Michel Leclere ou encore Jean-Pierre Jaussaud, mais aussi Jean-Charles Rédélé, Philippe Quétaud, le directeur d’Alpine France, Antony Villain, directeur du design, ou Philippe Sinault, le patron de Signatech qui prépare les Alpine de course.

Ces prochaines semaines, les inaugurations des autres Centre Alpine devraient se succéder un peu partout en France. Pour rappel, dix-neuf centres dédiés à la marque étaient prévus au départ, mais tout récemment le constructeur a annoncé vouloir compter sur un 20e site à Montpellier, lequel sera exploité par le groupe Peyrot. Sur ces sites, quatorze seront aux mains de groupes privés quand les six autres seront exploités par RRG.

Outre les groupes Lamirault et Peyrot, la Berlinette sera distribuée par les groupes Havard (Chanteloup-en-Brie, 77), Schumacher (Mantes-la-Ville, 78), Bodemer (Rennes, 35), Guyot (Dijon, 21), PGA (Lille, 59), Bony (Clermont-Ferrand, 63), Delieuvin (Fréjus, 83), Manuel (Grenoble, 38), Michel (La Rochelle, 17), Bernard (Valence, 26), Gueudet (Deauville, 14) et Thivolle (Villefranche-sur-Saône, 69). Enfin, les six sites en propre du constructeur sont situés à Boulogne-Billancourt (92), Toulouse (31), Nice (06), Bordeaux (33), Marseille (13) et Strasbourg (67).