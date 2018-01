Bernard la Forcade et Yannick Fauchille, cofondateurs de Business Lead.

Business Lead va ajouter de l'intelligence artificielle

Le service de gestion automatisée des appels téléphoniques en point de vente, Business Lead, va enrichir son logiciel de fonctionnalités qui doivent encore plus faciliter la tâche des forces en concession.

Business Lead a une feuille de route technologique bien établie. Dans un entretien accordé au Journal de l'Automobile, son président cofondateur, Yannick Fauchille, a expliqué vouloir investir dans l'intelligence artificielle – plus précisément "l'intelligence assistée", selon ses termes – afin de rendre encore plus fonctionnel son logiciel de gestion des appels en concession.

De manière concrète, Business Lead entend apporter une nouvelle brique de service afin de dégager du temps de productivité aux réceptionnaires à l'atelier. Avec une couche d'intelligence artificielle, le logiciel sera capable de s'intercaler entre l'appelant et le collaborateur à l'après-vente, de sorte à pouvoir apporter des réponses à des questions simples. Exemple de cas d'usage : lorsqu'un client contacte la concession pour savoir si son véhicule est prêt, le serveur vocal intelligent trouvera l'information sur l'avancée des travaux, dans le DMS, pour indiquer le statut.

Une "hôtesse virtuelle" qui ne remplacera pas les hôtesses physiques. "Ce serveur vocal vient renforcer les équipes, juge Yannick Fauchille. L'intérêt est de soulager les standards téléphoniques qui ne peuvent pas absorber tout le volume d'appels entrants." Pour parvenir à cette solution, Business Lead s'autorise à identifier les meilleures technologies disponibles sur le marché.

Gestion des écrits

Il y a quelques mois, la start-up a lancé la fonction speech-to-text. Celle-ci sert à retranscrire sous forme de SMS ou mail un message vocal déposé sur le répondeur de la concession. "Ainsi, les réceptionnaires pourront lire en diagonale et prendre connaissance des besoins d'un client, sans perdre le temps de réécouter des messages parfois trop long", explique Yannick Fauchille. Une étape vers un autre but, celui de l'analyse sémantique à des fins de détection des leads et des problématiques d'un point de vente.

Toujours concernant le canal de communication écrite, Business Lead introduira, en mars 2018, un module de liaison entre les DMS et les réseaux sociaux. "Un message déposé sur une page Facebook, par exemple, deviendra un contenu dans le système informatique dont les cadres de la concession seront informés", avance le cofondateur de l'entreprise toulousaine qui s'est introduit dans les affaires d'environ un quart du Top 100 de la distribution en France.

Après avoir ficelé ces projets, Yannick Fauchille s'attaquera à un autre chantier. En prévision de l'entrée en vigueur du RGPD, ses développeurs vont fiabiliser la gestion des données personnelles en employant la technologie blockchain. Ce système de fragmentation des fichiers doit servir à prévenir des extractions malveillantes depuis les bases de données.