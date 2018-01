Ile-de-France : vaste appel d'offres pour des bus électriques

La RATP et Ile-de-France Mobilités viennent de lancer un appel d'offres en vue d'acquérir 250 à 1 000 bus électriques destinés au réseau de transport en commun francilien.

Les deux entités en sont sûres. Il s'agit là du "plus important appel d'offres d'Europe pour l'achat de bus électriques". La RATP, principal opérateur de transports publics de la région parisienne, et Ile-de-France Mobilités (anciennement STIF), autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France, ont lancé ce mercredi leur grande offensive zéro émissions avec pour ambition d'acquérir 250 à 1 000 bus électriques d'ici 2020.

"Cette consultation a pour objectif de lancer le renouvellement massif du parc bus de la RATP avec 100 % de bus propres d'ici 2025", indiquent les deux associés dans un communiqué commun. De cette façon, Paris et la région parisienne veulent devenir "une référence mondiale du transport public urbain routier très bas carbone", avec un objectif "à terme" de "deux tiers de bus électriques et un tiers de bus au biogaz".

Un marché de 400 millions d'euros

Cet appel d'offres d'un "montant maximum" de 400 millions d'euros porte sur des bus électriques standards de 12 mètres dont les premiers exemplaires de série devront être livrés d'ici fin 2020. A ce jour, la flotte RATP comprend 4 700 bus, donc 800 hybrides, 140 bioGNV et 74 électriques. La ligne de bus 341 est ainsi déjà 100 % électrique, avec 23 bus en circulation, alors que les lignes 115 et 126 profitent de dix véhicules électriques chacune.

Entre 2015 et 2017, plusieurs expérimentations ont été menées par la RATP qui a testé jusqu'à présent des véhicules issus de sept constructeurs différents (les Français Heuliez, Bolloré et NTL-Alstom, le Franco-chinois Dietrich Carebus-Yutong, le Chinois BYD, l'Espagnol Irizar et le Polonais Solaris). Des enquêtes ont également été menées auprès des voyageurs et des conducteurs pour recueillir leurs avis et affiner la démarche.