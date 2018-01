Le groupe Jallu-Berthier s'installe à Roissy

L'opérateur francilien exploitera d'ici l'automne prochain un nouveau site VW/VW VU à quelques encablures de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Décidemment, le groupe Volkswagen a fait de Roissy et ses environs un terrain de prédilection. Déjà installé à Roissy-en-France, le constructeur aura à l'automne prochain un de ses distributeurs pour voisin.





En l'occurrence le groupe Jallu-Berthier qui a signé avec le groupe ADP, aménageur du terrain, qui exploitera une concession Volkswagen et Volkswagen Utilitaires. L'affaire de 2 150 m² sera installée sur une parcelle de 8 700 m² et sera située à quelques pas du centre commercial d'Aéroville et d'une concession Audi.

Le site automobile comprendra notamment un showroom de 350 m² pour les VN, des espaces extérieurs d'exposition et de vente dédiés aux VO et aux VU ainsi qu'un atelier de réparation équipé de sept postes de travail et de deux aires de réparation rapide.

Le groupe dirigé par Pierre Jallu-Berthier, classé 40e du Top 100 du Journal de l'Automobile, a écoulé 8 470 VN en 2016 avec les marques Volkswagen (3 000 VN), Ford (2 750 VN), Citroën (1 750 VN), Audi (350 VN), VW VU (350 VN), Skoda (280 VN) et Suzuki (150 VN), 6 450 VO et généré un CA de 280 millions d'euros.