Le marché européen du VUL tutoie les 2 millions d’unités en 2017

Selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), les ventes de véhicules utilitaires légers neufs se sont accrues de près de 4 % en 2017.

L’an passé, le marché européen des véhicules utilitaires légers (VUL) a tutoyé les deux millions d’unités malgré un mois de décembre plutôt décevant. Ce sont précisément 1 995 797 unités qui ont été écoulées, soit une hausse de 3,9 %. L’Espagne a été le seul pays des Big Five à avoir connu une hausse à deux chiffres (15,5 %, à 199 101 VUL), tandis que la France s’est illustrée avec une croissance de 7,1 % et un volume de plus de 437 000 unités. L’Allemagne n’a pas été en reste avec une progression de 4,9 % et un peu plus de 258 000 VUL qui ont trouvé preneur.

En revanche, le Royaume-Uni et l’Italie ont connu des reculs similaires, de 3,6 et 3,4 % respectivement. Seuls quelques rares pays n’ont pas non plus profité de la bonne santé du marché européen du véhicule utilitaire léger neuf, à l’instar du marché du VP, comme le Danemark (-2 %) et l’Irlande (-14,1 %), mais aussi la Hongrie (-6,5 %).