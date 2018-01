PSA lance le financement automobile sur smartphone en Chine

PSA réalise un pas de plus dans la digitalisation de ses ventes : c’est en Chine que le constructeur français a lancé une application smartphone permettant de contracter un crédit automobile en ligne.

En Chine, PSA allie deux leviers dans la vente de véhicules : le financement et le digital. Le constructeur français, via sa filiale de financement locale DPCAFC, propose sur Android et IOS l’application "Dongfeng PSA Finance" permettant aux utilisateurs d’obtenir un crédit automobile en utilisant leur smartphone.

Son principe : l’internaute choisit son véhicule, indique le type de financement souhaité, scanne sa carte d’identité, sa carte bancaire. Les informations et documents fournis sont vérifiés par reconnaissance optique : l’utilisateur se photographie et se filme afin de valider son identité par reconnaissance faciale. Une fois les six points d’identification vérifiés et une dizaine de questions posées, il reçoit sa réponse à sa demande de crédit.

Les concessionnaires chinois favorables

Avantage présenté par PSA : un gain de temps pour les clients ,mais aussi pour les concessionnaires. DPCAFC promet ainsi aux utilisateurs de l’application une réponse en moins de dix secondes.

"Les concessionnaires chinois ont réservé un accueil favorable à cette solution. Elle propose non seulement au client de faire lui-même ses démarches de financement et de suivre chaque étape de sa demande, mais offre aussi aux équipes en concession la possibilité d’une relation commerciale qualitative en affichant simplement sur une tablette le profil du client lors de sa visite pour continuer la vente du véhicule", note le constructeur.