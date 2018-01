20 % de croissance pour Aramisauto.com

Avec 36 000 véhicules commercialisés et un chiffre d'affaires de 435 millions d'euros en 2017, l'entreprise, désormais partie intégrante du groupe PSA, a poursuivi sa croissance de manière conséquente.

"En 2017, Aramisauto.com a pu se développer organiquement en France, tout en bénéficiant de la puissance du groupe PSA pour s'étendre à l'international. Un facteur clé de succès a été de conserver l'autonomie d'Aramisauto.com afin de préserver notre culture entrepreneuriale." C'est par cette phrase que Guillaume Paoli, cofondateur d'Aramisauto.com, a résumé l'exercice 2017 de l'entreprise.





Un exercice plutôt réussi puisqu'Aramisauto.com a commercialisé 36 000 voitures et généré un chiffre d'affaires de 435 millions d'euros en 2017 contre 360 millions d'euros un an plus tôt, soit une progression de 20 %.

Deux facteurs essentiels expliquent les raisons de cette croissance. Tout d'abord, les ventes essentiellement tirées par l'activité VO ont su profiter du site industriel de reconditionnement de Donzères (26), lequel a augmenté sa cadence l'an passé en fonctionnant désormais 24h/24 avec 100 salariés. Dès cette année, Aramisauto.com prévoit de sortir de ce site de reconditionnement 12 000 voitures, soit une cadence de 250 voitures par semaine.

Par ailleurs, la reprise d'Aramisauto.com en octobre 2016 par le groupe PSA a permis à l'entreprise de s'appuyer sur la puissance industrielle et commerciale du constructeur français, "tout en préservant son autonomie de gestion", précise aussi Aramisauto.com.

En termes de collaboration, des synergies ont été développées avec PSA, notamment au niveau du sourcing additionnel des VO et de bénéficier des conditions du constructeur sur certains contrats. Enfin, PSA a aussi permis à Aramisauto.com de s'implanter à l'international via l'exploitation d'un site industriel du groupe PSA à Villaverde, transformé pour l'occasion en site de reconditionnement du VO.