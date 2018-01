Renault Parc Entreprises peaufine son offre pour les petites flottes

Renault Parc Entreprises lance son offre de location longue durée Easy Loc Pro à destination des très petites, petites et moyennes entreprises. Une offre modulable qui s’accompagne d’une mise à jour des outils digitaux.



Dans sa conquête des flottes, Renault Parc Entreprises ajoute à son portefeuille un nouveau produit. Après avoir lancé pour les clients grands comptes Overlease, offre LLD sur mesure de sa filiale de financement DIAC, et Easy Pack pro, solution de crédit-bail pour les petites flottes, le groupement d’intérêt économique s’arme d’une nouvelle offre : Easy loc Pro. Avec, en ligne de mire, les artisans-commerçants, professions libérales ainsi que les très petites, petites et moyennes flottes.





Une offre personnalisable

Outre un socle de prestations traditionnelles telles que le financement, l’entretien, l’assistance, la protection financière ainsi que la possibilité de participer à un stade de récupération de point à tarif privilégié, cette offre intègre aussi trois solutions complémentaires. Easy Loc Business, pour la location d’un VP, additionne la provision Easy Restit pour anticiper les frais de remise en état du véhicule en fin de contrat. Easy Loc Société pour la location d’un modèle de société comprend le remplacement des pneumatiques tandis qu’Easy Loc Pro+, adapté à la location d’un VU, intègre la compensation financière Garantie Secure en cas d’immobilisation de plus de quatre heures.





Des nouveaux outils digitaux

En parallèle, Renault Parc Entreprise proposera à partir du premier semestre un nouvel espace client pour le pilotage de gestion du parc automobile et un assistant personnel digital. Sur cette application smartphone gratuite, l’utilisateur peut obtenir des informations sur son véhicule et des conseils pratiques via le chatbot.