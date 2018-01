Année stable pour les ventes de pneumatiques

Selon le Syndicat des Professionnels du Pneu, le marché des pneumatiques TC4 (tourisme, VUL/4x4, VUL) n'a progressé que de 0,3 % au cours des douze derniers mois.

En léger déclin lors d'une grande partie de l'année, le marché des pneumatiques TC4 a réussi à inverser la tendance au tout dernier moment. A la faveur d'un mois de décembre particulièrement porteur au cours duquel les ventes ont augmenté de 13,4 %, les TC4 ont finalement conclu le dernier exercice en hausse, selon une étude réalisée par le cabinet GfK pour le compte du Syndicat des Professionnels du Pneu (SPP). Une croissance qu'il convient toutefois de pondérer avec une évolution globale très faible sur un an (+0,3 %) et davantage de mois négatifs que positifs (huit sur douze).

Sans grande surprise, les pneumatiques de grandes dimensions (SUV & 4x4) ont porté le marché avec des ventes en progression de 12,3 % alors que celles de pneumatiques pour camionnette ont reculé de 1,2 % et enregistrent un deuxième exercice négatif de rang. Côté prix, si ceux des VUL sont en baisse de deux points sur un an, les tarifs en SUV/4x4 et tourisme s'avèrent globalement stables avec une tendance à -0,9 % dans le premier cas et à +0,8 % dans le second.

Les acteurs premium perdent du terrain

Au niveau des marques ensuite, si les acteurs premium restent très largement majoritaire (58,6 % de part de marché), ces derniers voient leur mainmise sur le marché s'éroder avec des ventes en baisse de 5,4 %. A l'inverse, les marques B ont quant à elles particulièrement performé avec une progression de 16,3 % comparé à 2016 et une PDM qui s'établit désormais à 19,1 %. Derrière elles, les marques de distributeurs gagnent un peu plus de quatre points, grâce notamment à la période hivernale, alors que les "budget" se stabilisent (+0,3 %).

Sur le plan de la saisonnalité, GfK et le SPP notent qu'après une année 2016 difficile, les ventes 2017 des pneus hiver ont été sauvées par les mois de janvier (+29,4 %) et de décembre (+53,3 %). Grâce à cela, ce segment conclut l'exercice sur une belle progression de 8 %. Bien que toujours très minoritaires en France, les pneus toutes saisons ont franchi l'an passé le cap symbolique des 5 % de PDM alors que leur progression sur un an (+44 %) s'explique notamment par un positionnement tarifaire attractif (-1,1 %). Les pneus été reculent quant à eux de 3,7 %. Dans la lignée de la croissance entrevue en décembre et sur la foi d'"indicateurs rassurants pour l'activité économique française, la SPP se montre optimiste pour 2018.