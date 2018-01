Jean-Michel Floret et Antoine Ritz.

Le groupe CAT revoit son organigramme

Le spécialiste de la logistique confie à Jean-Michel Floret la direction de sa division véhicules alors qu'Antoine Ritz prend quant à lui en main celle dédiée aux cargos.

Diplômé d'HEC, Jean-Michel Floret a débuté sa carrière dans les rangs de la SNCF, à la direction du fret, en France puis en Allemagne, avant d'être nommé directeur du développement de CNC Transports. En 2003, il rejoint le groupe STVA et y occupe plusieurs postes à responsabilités. Après avoir été successivement directeur commercial adjoint, directeur de l'ingénierie et des achats, directeur des activités et directeur général, il était depuis 2014 président du directoire.

Une responsabilité qu'il continuera à assumer nonobstant son arrivée au sein du groupe CAT suite au rachat de STVA par ce dernier. Désormais membre du comité exécutif du logistique et directeur de la division véhicules, il prend ainsi la tête d'un pôle rassemblant 6 500 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'environ 1,35 milliard d'euros. Directeur de la division cargo, Antoine Ritz est désormais à la tête d'une entité de 1 500 collaborateurs pour un CA estimé à 350 millions d'euros.

Ce diplômé de l'Institut supérieur de Gestion a entamé sa carrière chez Saint-Louis Sucre, en qualité de responsable des études économiques. Suite à cette expérience, il intègre une première fois le groupe CAT. Auditeur interne puis contrôleur financier, il rejoint en 2004 le groupe Géodis avant d'être nommé directeur financier, juridique et immobilier du groupe STVA (2014). Depuis deux ans, il occupait le poste de directeur général adjoint.