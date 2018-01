Yakarouler grandit avec le véhicule d’occasion

Yakarouler.com se tournera dès avril vers de nouveaux horizons en proposant la mise en ligne d’annonces de véhicules de seconde main. Capitalisant sur son métier initial, le pure player veut diversifier ses activités en proposant un panel de services autour de l'automobile.

Yakarouler.com ne cesse d'enrichir son offre : l’entreprise, dont le développement été initialement basé sur la vente de pièces détachées et l’entretien, annonçait il y a quelques mois son aventure dans la mise en ligne d’annonces de véhicules d’occasion. Particuliers et professionnels pourront ainsi dès avril déposer leur annonce, gratuitement et avec des options payantes. Des grilles tarifaires, basées sur les volumes, seront proposées pour les professionnels.

Le positionnement de Yakarouler.com : une politique tarifaire très agressive, comme l’explique Yann Gyssels, fondateur du site qui enregistre entre 600 000 et 900 000 visiteurs uniques par mois. "Nous enregistrons un trafic conséquent de personnes sensibilisées à l’automobile, et là est notre carte à jouer. La vente ou l’achat d’un véhicule d’occasion constitue l’un des moments où l’automobiliste est intéressé par l’achat de pièces détachées. Ces annonces de véhicules d’occasion vont donc avoir un impact intéressant sur le volume de ventes de nos produits. Sans compter leur effet bénéfique sur le référencement naturel du site."

Un portail utile à l’automobiliste

Cet élargissement de l’activité via les annonces de véhicules d"occasion donne la possibilité à l’entreprise de s’intéresser de plus près aux services qui leur sont associés. Parmi eux, l’immatriculation de ces modèles, les solutions de financement et d’assurance, des démarches qui pourront être réalisées intégralement en ligne. Le site est actuellement en pourparlers avec des prestataires pour mettre en place des nouveaux services.

"Il faut changer le paradigme sur les pièces détachées et c’est dans ce cadre que Yakarouler.com aborde un virage stratégique. La guerre des prix sur les pièces a atteint sa fin, il sera difficile de proposer des tarifs plus compétitifs. Nous devons donc trouver de nouveaux relais de croissance liés à notre métier d’origine. Ces services, que nous proposerons également en avril, seront de nouvelles sources de rémunération", conclut Yann Gyssels.

Yakarouler entend ainsi bien devenir un portail de solutions pour l’automobiliste, plus qu’un simple site de vente de pièces détachées.