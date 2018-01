Plus de 100 000 PHEV vendus en Europe

Depuis son lancement en 2013, Mitsubishi a écoulé plus de 100 000 unités de son Outlander PHEV en Europe.

Originellement réservé à quelques marchés spécifiques (Pays-Bas, Scandinavie, etc.), le Mitsubishi Outlander PHEV a pris un peu plus d'importance en Europe et dans la gamme de la marque japonaise.

En effet, quatre ans après son lancement en 2013, il s'est écoulé plus de 100 000 unités d'Outlander PHEV (100 097 exactement) sur le Vieux Continent, le véhicule devenant au passage l'hybride rechargeable le plus vendu en Europe ces trois dernières années.

Sur l'exercice 2017, l'Outlander PHEV a représenté à lui seul 13 % des ventes combinées de véhicules électriques/PHEV et 77 % des ventes cumulées de SUV dans le mix des ventes Mitsubishi.

Top 10 des marchés européens de l'Outlander PHEV