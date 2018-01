BlaBlaCar développe son moteur de recherche

La plateforme de covoiturage de longue distance a dévoilé un nouveau moteur de recherche dont l'algorithme tend à augmenter les points de desserte.

A défaut d'être prêt à se voir déployer à l'échelle nationale, le service de covoiturage du quotidien BlaBlaLines aura aidé BlaBlaCar à aller de l'avant. Sur le même socle technologique, les ingénieurs de la plateforme de mise en relation viennent de mettre au point un nouveau moteur de recherche, présenté ce 30 janvier, par Frédéric Mazzella, le président du groupe français.

Derrière ce projet qui va s'étaler sur l'ensemble de l'année 2018, BlaBlaCar souhaite aller au plus proche de ses utilisateurs sur le plan géographique. De fait, le service va désormais rendre possible l'indication de l'adresse précise du point de départ et celle d'arrivée. Ainsi, comme pour BlaBlaLines, les rencontres pourront se faire tout au long sur le trajet recommandé au conducteur, et non plus seulement au lieu de départ convenu.

"Nous avons compris par l'analyse des données de parcours que beaucoup de villes et villages peuvent être desservis si on change la mécanique de mise en relation", explique Frédéric Mazzella (voir ici). Le président précise toutefois que la phase de test servira à calibrer l'algorithme, notamment les temps et distances de détour autorisés. "Il ne faut pas que cela devienne contraignant pour le conducteur ou certains passagers", insiste le co-fondateur de BlaBlaCar.

Changement d'identité visuelle

BlaBlaCar a retenu deux axes majeurs pour mettre son moteur de recherche à l'épreuve, Paris-Bordeaux et Toulouse-Nice. Une volonté d'étendre le maillage qui contraste avec le plan de rationalisation de la SNCF, qui poursuit ses fermetures de gares par manque de rentabilité. Cependant, on peut déplorer le manque d'intégration de BlaBlaCar à des applications/plateforme de voyage multimodal. Charge aux utilisateurs de planifier leurs interconnexions pour couvrir le fameux "dernier kilomètre".

La sortie de ce nouvel algorithme coïncide avec un changement d'identité visuelle de BlaBlaCar. Le logo reprend le symbole des guillemets, orientés pour obtenir deux "B", enchevêtrés de telle sorte à inspirer la mise en relation. En 2017, le groupe a comptabilisé entre 15 et 18 millions de trajets par trimestre à travers le monde. Il dénombre 60 millions d'utilisateurs, dont 12 millions en France.