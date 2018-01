L’Alliance confirme ses 10,6 millions de véhicules vendus

Carlos Ghosn l’avait annoncé il y a quelques jours déjà : son Alliance Renault – Nissan – Mitsubishi a vendu en 2017 plus de 10,6 millions de véhicules. Une performance à mettre au crédit du dynamisme des trois constructeurs principaux sur leurs principaux marchés.

2017 a été historique pour l’Alliance Renault - Nissan - Mitsubishi et ses dix marques. Son patron, Carlos Ghosn, a annoncé un volume de ventes de 10 608 366 véhicules particuliers et utilitaires légers neuf à travers 200 pays. Ce volume, en hausse de 6,5 % par rapport à 2016, propulse ainsi l'Alliance, en excluant les bus et VI, sur la place de numéro un mondial. La Chine est restée le premier marché de l’Alliance avec plus de 1,7 million de ventes et une pénétration de 6,2 %. Ont suivi les Etats-Unis (un peu moins de 1,7 million) et la France (759 000).

Ce volume de ventes a été rendu possible par les bonnes performances enregistrées par les trois constructeurs principaux : le groupe Renault a vu ses commercialisations de VL croître de 8,5 % pour atteindre 3 761 634 unités en 2017 avec une année record pour ses deux marques Renault et Dacia. La France est restée le premier marché (673 000) suivi de la Russie (448 000) et de l’Allemagne (228 000).

Première année pleine de Mitsubishi dans l’Alliance réussie

Nissan a vendu plus de 5,8 millions de VL dans le monde, un volume en hausse de 4,6 % grâce à la bonne santé de marchés primordiaux tels que les Etats-Unis (+1,9 %), son premier débouché, et la Chine (+12,2 %), son second. Infiniti a suivi la même tendance à +7 % et un peu moins de 247 000 véhicules.

Enfin, pour sa première année pleine au sein de l’Alliance, Mitsubishi a enregistré une augmentation de 10 % de ses ventes de VL, à 1 030 454 unités. Une croissance à mettre au crédit de la Chine, devenue premier marché de la marque avec plus de 129 000 ventes, volume en forte hausse de 56 % par rapport à 2016.

L’Alliance confirme sa première place dans l’électrique

Avec 91 000 modèles électriques vendus en 2017, soit un volume en hausse de 11 %, l’Alliance est restée leader sur ce marché, notamment grâce à Renault. La marque au losange s’est octroyé une part de marché de 23,8 % en 2017 avec un volume en progression de 38 %. Les ventes du modèle porte-drapeau, la Zoé, se sont accrues de 44 %.

Une première place que pourrait bien conserver cette année l’Alliance avec le lancement d’un second modèle électrique phare, la Leaf. Sa nouvelle version, dévoilée en 2017, a été lancée au japon l’année dernière, et le sera aux Etats-Unis et en Europe cette année.