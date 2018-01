BMW prépare la fusion de DriveNow

Le constructeur munichois a racheté les parts de son partenaire Sixt dans le capital de DriveNow, le service d'autopartage. BMW prépare ainsi la fusion avec Car2Go de Daimler.

Il y a des signes qui ne trompent pas. Mieux, ils sont révélateurs. Le groupe BMW vient de procéder au rachat des parts de Sixt dans le capital de DriveNow. La société d'autopartage devient ainsi propriété exclusive du groupe munichois, qui conserve le loueur parmi ses partenaires exclusifs. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Ce rachat débloque la situation. Il ouvre la voie à une fusion de DriveNow et de Car2Go, son alter ego signé Daimler. Depuis plus d'un an que ce rapprochement stratégique est évoqué, la présence de Sixt rendait l'équation difficile à résoudre. En reprenant les parts du loueur dans l'entreprise, BMW simplifie le calcul. Le groupe peut désormais traiter librement avec Daimler.

La mi-février approche

Bien que démenties par Daimler, les informations délivrées par un cadre de BMW à l'agence Reuters la semaine passée trouvent un écho dans ce mouvement majeur du groupe bavarois. Pour mémoire, ce cadre proche du dossier annonçait que le plan de fusion pourrait aboutir dès la mi-février 2018.

DriveNow totalise 6 000 véhicules répartis dans treize villes de onze pays européens. Le service d'autopartage a été créé il y a sept ans, soit quelques années après Car2Go de Daimler, né en 2008. Début janvier, BMW avait repris à son compte les activité de Parkmobile, la société qui gérait notamment ParkNow en Europe.