Pyramide des âges, transition technologique, évolutions réglementaires, etc. Autant de critères qui vont peser sur la gestion RH des réseaux ces prochaines années.

Véhicules industriels : marché en croissance cherche candidats

Après un exercice dans le vert, le marché du poids lourd devrait se maintenir à plus de 50 000 immatriculations pour la deuxième année consécutive. Seules ombres au tableau : des délais de livraison qui s’allongent chez les carrossiers et un recrutement toujours plus difficile dans les ateliers…