Ville intelligente : les Européens légitimisent les banques

D'après une étude conduite par Novamétrie et Score Advisor, les acteurs publics sont les mieux placés pour détenir les clés de la ville intelligente de demain. La surprise vient des banques qui s'emparent de la deuxième place.

Qu'il est loin le temps de la défiance, au lendemain de la crise planétaire provoquée par les banques. Désormais, celles-ci ont toute la confiance des Européens, dès lors qu'il s'agit d'évoquer la question de la ville intelligente. A en croire les résultats de l'étude réalisée par Novamétrie et Score Advisor, les banques figurent parmi les acteurs les plus légitimes pour animer et coordonner les nouveaux services dans les villes de demain.

En effet, avec 32 % d'opinions favorables, les banques s'emparent du deuxième rang, derrière les mairies, régions et autres acteurs publics, qui obtiennent 59 %. "Ces résultats sont plus forts que prévu, même si nous avions identifié les banques comme des partie prenantes potentielles", rapportent les auteurs de l'étude. "Une véritable surprise", pour RCI Bank and Services, partenaire de l'étude au même titre que Crédit Mutuel Arkea et Société Générale.

Une surprise car les établissements financiers surclassent les GAFA, prétendants avérés qui recueillent 24 %, soit à peine plus que les acteurs du transport de de la mobilité (21 %), d'après Novamétrie et Score Advisor. Les 7 000 Européens sondés accordent moins de crédit au fournisseur d'énergie (17 %), aux compagnies d'assurance (14 %) ou aux promoteurs immobiliers (12 %).

Désir de propriété automobile

Outre la notion d'animation des services, Novamétrie et Score Advisor se sont intéressés à celle de la confiance. Et dans ce cas, les banques (40 % d'opinions favorables) et les services publics (31 %) creusent l'écart avec les poursuivants. Les premières en raison de leur haut niveau de sécurisation de la donnée, les seconds profitant quant à eux du manque de confiance dans le secteur privé. Les GAFA (12 %), les opérateurs téléphoniques (11 %) et les nouveaux acteurs (6 %) ne peuvent rivaliser, mais, à en croire les trente experts sondés, ils devraient monter en puissance.

L'étude de Novamétrie et Score Advisor révèle par ailleurs que les Européens conservent un lien fort avec leur véhicule. Les sondés témoignent à 80 % d'un désir de propriété. Un rapport à la détention qui a cependant légèrement évolué car, comme on le rappelle chez RCI Bank and Services, plus de 60 % des dossiers de financement, en 2017, ont concerné des demandes de leasing.