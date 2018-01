L’Alpine A110 élue la plus belle voiture de l’année 2017

La 33e édition du Festival Automobile International a sacré l’Alpine A110 comme plus belle voiture de l’année 2017, devant la BMW X2 et le DS7 Crossback.

Lors de la cérémonie de la 33e édition du Festival Automobile International, 600 personnalités, designers automobiles internationaux et acteurs du monde automobile, jury du Festival et médias ont pu découvrir quelle voiture était sacrée La plus belle voiture de l’année 2017.



Parmi les trois modèles arrivés au stade final de la compétition, l’Alpine A110 a remporté le titre, avec 44,54 % des votes des 120 000 internautes qui se sont prononcés en ligne. La Berlinette française succède ainsi à l’Alfa Romeo Giulia, vainqueur en 2016 et ajoute ce titre au Trophée de la meilleure sportive de l’année, décerné par l’Argus.

Une palme d'or pour Carlos Ghosn



Sur la deuxième marche du podium, la BMW X2 avec 35,11 % des votes, puis, un autre modèle français, la DS Crossback avec 17,35 % des voix.



Cette cérémonie a décidément été celle de Renault puisque Carlos Ghosn, président de l’Alliance, a reçu une palme d’or pour "sa vision stratégique et sa contribution décisive au développement et au rayonnement international de l’automobile".